شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الجونة وبيراميدز بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاث نقاط غالية حققها فريق الجونة بعد الفوز المهم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى . تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، وعزز احمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60 ، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز ، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدما للمركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى . وبهذة النتيجة يصل للنقطة 26 ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .

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