شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر رمضان صبحى فى الأهلى.. نادر شوقى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، إن "إعارة رمضان صبحى ستنتهى فى شهر 7 ولا يزال هناك وقت طويل حتى نهاية الموسم لحسم الأمر سواء ببقائه داخل القلعة الحمراء أو عودته لناديه الإنجليزى.

وأضاف شوقى فى تصريحات بأستوديو 93.7: "من المستحيل أن نتحدث عن عودته إلى إنجلترا أو استمراره حاليًا".

واستكمل شوقى: "يجب أن ننتظر لأن هناك عددًا من البطولات ما زالت جارية مثل الدورى ولا يزال هناك أمم أفريقيا أيضًا، ولا أحد يعرف ما سيحدث فى المستقبل".