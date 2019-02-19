شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: قرأت فكر دياز الغريب.. وندرس التعامل مع مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي، المدير الفنى للجونة، سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ23 من الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة.

وقال صدقى خلال تصريحات لراديو أون سبورت إن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة وكانوا موفقين فى تنفيذ السيناريو الذى وضعناه لهذه المباراة، مؤكدًا أن بيراميدز يتميز بكثرة اللاعبين الذين يجيدون صناعة اللعب، لهذا كانت التعليمات بغلق وسط الملعب والضغط عليهم مبكرًا من أجل إجبارهم على اللجوء للكرات الطويلة، وكان لاعبو الجونة موفقين فى التنفيذ.

وشدد المدير الفنى للجونة على أن هذا الفوز سيفيد الفريق كثيرًا فى صراعه للبقاء فى الدورى وتحسين مركزه، فى ظل الصراع الشرس هذا الموسم فى مناطق الهبوط، وعن طريقة أداء بيراميدز قال صدقي، إنها غريبة على الدورى المصري، وظهرت بوضوح فى مباراتهم الأخيرة أمام سموحة، فاعتمد على توغل الأطراف إلى عمق الملعب، وهو ما فهمناه من متابعتنا لهذه المباراة.

وعن التغييرات التى أجراها أكد صدقى أنها كانت بحسب سيناريو المباراة لتنشيط الهجوم، وأكد أن محمد ناجى جدو لاعب كبير وإضاعة ركلة جزاء أمر طبيعى ويحدث فى كرة القدم، أما عن طرد أحمد على فأكد صدقى أنه تم توريطه من قبل لاعبى بيراميدز لأنه كان يمتلك إنذارًا والحكم الكرواتى أراد إحداث التوازن فى الملعب بعد طرد على جبر من بيراميدز.

واختتم حمادة صدقى حديثه عن مواجهة الأهلى المقبلة فى الدورى واحتمالية غياب لاعبى الأهلى المعارين للجونة قال صدقي، إنه سيتحدث مع إدارة ناديه لمعرفة موقف هؤلاء اللاعبين الذين يمثلون أهمية كبيرة بالفريق ولو تم الاستقرار على عدم مشاركتهم ستكون لدينا بدائل جيدة فى هذه المباراة.