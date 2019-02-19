على جبر يغيب عن لقاء بيراميدز أمام المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب على جبر مدافع بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى الجولة الـ24 للدورى والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجارى . كان حكم مباراة الجونة وبيراميدز قد أشهر الكارت الأحمر فى وجه على جبر بعد عرقلته لمحمد ناجى جدو مهاجم الجونة، واحتسب ضربة جزاء للفريق الساحلى وتصدى لها جدو إلا أن أحمد الشناوى حارس بيراميدز تصدى لها بنجاح.

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