القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز أمام الجونة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

تلقى بيراميدز خسارة مفاجئة على يد مضيفه الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.

أحدرز إسلام عبد النعيم هدف التقدم للجونة في الدقيقة 50، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وبذلك تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني، متقوفا على الأهلي الثالث بـ3 نقاط فقط، علما بأن المارد الأحمر له 3 مباريات مؤجلة، فيما يتربع الزمالك على عرش الدوري بـ51 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

وارتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الداخلية، وسيلعب الزمالك مع طلائع الجيش، الأربعاء، في إطار نفس الجولة.

شاهد أهداف مباراة الجونة وبيراميدز