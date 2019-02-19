مصدر يوضح لمصراوي سبب استبعاد محمود علاء من قائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استبعد كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك محمود علاء قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

مصدر مقرب من محمو علاء، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب أٌصيب خلال تدريب الفريق الأخير اليوم؛ حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها علاء إصابته بإجهاد في العضلة الضامة وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.