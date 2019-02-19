حمادة صدقي: شعرت بالقلق بعد هدف السعيد.. وأتمنى مشاركة "خماسي الأهلي" أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الجونة سعادته بالفوز على نظيره بيراميدز وكذلك مردود لاعبيه في الملعب والنتيجة.

وفاز الجونة على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف صدقي ـ في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة ـ:"اللقاء كان صعبًا أمام فريق يضم عناصر جيدة لذا سعيد بأداء فريقي ومردودهم في الملعب.. نؤدي بشكل جيد ولكن نفقد النقاط وأخبرت اللاعبين أنهم فريق كبير وعليهم استغلال ذلك بشكل جيد وكنا محتاجين مثل هذا الفوز وإن شاء الله يكون دفعة بالنسبة لنا".

وأشار المدير الفني لفريق الجونة، إلى رغبته في الوصول لاتفاق مع إدارة الأهلي بخصوص مشاركة الخمسة لاعبين المعارين لصفوف الجونة في مباراة القلعة الحمراء المقبلة.

ويلتقي الجونة نظيره الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف صدقي:"طالما هناك اتفاق بين الجونة والأهلي على عدم مشاركة اللاعبين المعارين أمامهم فنحن نلتزم بذلك ولدي من اللاعبين القادرين على خوض اللقاء ولكن أتمنى مشاركة الخماسي".

وأتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى أن الجونة كان يحتاج لفوز كالذي تحقق أمام بيراميدز، متمنيًا أن يكون دفعة لهم في مشوارهم.