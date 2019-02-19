مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي والأساسيين.. وتخصيص فقرة للتسديد على المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة الداخلية بالجولة الـ 23 بالدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد محاضرة في الملعب قبل خوض التدريبات، ليجتمع بعدها المدرب لاسارتي المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين الأساسيين.

واجتمع لاسارتي بكل من محمد الشناوي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، عمرو السولية، اجايي، جيرالدو، هشام محمد، حسين الشحات، ناصر ماهر.

وشهد المران، غياب محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، بسبب تعرضه لنزلة برد ابعدته عن مران الأمس أيضا.

وخصص المدرب لاسارتي، المدير الفني للأهلي، فقرة لتدريب لاعبي الأهلي للتسديد على المرمى، ضمت كل من ناصر ماهر وأحمد حمودي وصلاح محسن.

وتدرب ثنائي حراسة الأهلي أحمد طارق ومصطفى شوبير، تحت إشراف المدرب لاسارتي، استعدادا لمواجهة الداخلية.

ويلتقي الأهلي أمام الداخلية يوم الأربعاء، في إطار الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل.