قائمة نارية للزمالك أمام طلائع الجيش ومفاجات في قائمة المستبعدين

أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش غدا على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري وجاءت القائمة على النحو التالي حراسة المرمى محمود ‏جنش وعماد السيد. خط الدفاع حمدي ‏النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام خط الوسط ‏طارق حامد وفرجانى ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا خط الهجوم حميد ‏أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب. بينما استبعد كلا من محمود علاء ومصطفي فتحي وحازم إمام بسبب الإصابة وأحمد مدبولي ومحمد إبراهيم وعمر صلاح ومحمد عنتر لأسباب فنية.

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