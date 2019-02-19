بالفيديوجراف.. معلومات عن الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلي

خالد توحيد

كتب- إسلام حسوب:

رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي، وأحد أبرز الصحفيين الرياضيين والإعلاميين على الساحة

في السنوات الماضية.

وتعرض رئيس النادي الأهلي، للإصابة بأزمة قلبية خلال تواجده في النادي الأهلي، أمس

الإثنين، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين المجاورة للنادي الأحمر، إلا أنه وافته المنية بعد عدة ساعات.

ومن خلال هذا الفيديو ترصد "بوابة الوفد" أبرز المعلومات عن الراحل الدكتور خالد توحيد.

شاهد الفيديو: