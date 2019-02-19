أحمد ياسر: تعاهدنا على إعادة الجونة للمسار الصحيح.. وخرجت من الأهلي لإثبات قدراتي

كتب- عادل أبو الفضل

أبدى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة المعار من صفوف الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وقال احمد في تصريحات لفضائية on sport "الفريق كان يسير بشكل

غير جيد في الفترة الأخيرة، وموقعه في جدول الدوري لم يكن مناسب له، ولذلك تعاهدنا بعد أخر مباراة على البدء بشكل أقوى".

وواصل "تعاهدنا على إعادة الفريق للمسار الصحيح، وقررنا

أن نخوض المباريات القادمة كمباريات كأس لا تقبل إلا الفوز، خاصة وانها مباريات قوية بدأت اليوم بمواجهة بيراميدز، وسنواجه الأهلي فيما بعد".

وعن الهدف الذي أحرزه خلال المباراة أشار "لقد خرجت إلى الإعارة من أجل إثبات نفسي وقدراتي الحقيقية والعودة إلى الأهلي، وأسير بخطوات جيدة مع الجونة في الوقت الحالي".