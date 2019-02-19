بكلمات مؤثرة.. نجوم الرياضة ينعون الراحل خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية ورؤساء الأندية واتحاد الكرة وبعض النقاد الرياضيين، على نعي الدكتور خالد توحيد، الناقد الرياضي ورئيس قناة الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعمل توحيد، لسنوات طويلة في جريدة الأهرام الرياضي، وصولًا لرئيس تحرير مجلة الأهرام، قبل خروجه إلى المعاش، والعمل رئيسًا لقناة النادي الأهلي.

وتوفي رئيس قناة النادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة أثناء تواجده بمقر النادي الأهلي، عن عمر يناهز 57 عامًا.

وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بخالص التعزية، إلى أسرة الكاتب الصحفي الكبير الدكتور خالد توحيد، داعيًا الله سبحانه وتعالي، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه، نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، الكاتب الصحفى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى، ونشر اتحاد الكرة بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جاء فيه :"إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ينعى المهندس هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامى الكبير د. خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم

أسرته وذويه الصبر على فراقه".

ونعى النادى الأهلى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رئيس قناة القلعة الحمراء خالد توحيد، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، والقطاعات الرياضية.

وتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بنعى الناقد الرياضى خالد توحيد: "ينعى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور الناقد الرياضى خالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضى السابق ورئيس قناة الأهلى، الذى وافته المنية أمس بعد وعكة صحية مفاجئة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وفي هذا السياق، حرص شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على نعي توحيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "البقاء لله في وفاة الأستاذ الخلوق خالد توحيد، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته".

وبدوره، نعى الإعلامي أحمد شوبير، الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي قائلًا: "‫الزميل والصديق خالد توحيد في ذمة الله شخصية محترمة وقيمة إعلامية كبيرة فقدناها .. إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله رحمة

واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى".

ومن جانبه، تقدم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، بخالص التعازي في وفاة الناقد الرياضي خالد توحيد، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، قائلًا: "لا أصدق حتى الآن أنك رحلت .. صوتك لا زال في الأرجاء وحتى صمتك لا زال يغلف الأجواء بالوقار والهدوء الذي يليق بك دوما .. خالد توحيد لم يكن من أولئك العابرين بلا جدوى .. كان يستقر في القلب من الوهلة الأولى .. رحل ربما بعد أن اشتاقت إليه السماء".

وأضاف يعقوب السعدي :"ورحل خالد توحيد .. الطيبون يغادروننا سريعًا .. بعض من يرحلون يختطفون بعضك في طريقهم صوب السماء .. عزاؤنا أننا نحسبك من أهل الجنة فقد كنت عنوانا الطيبة والبراءة .. رحمك الله يا صديقي وأسدل على محبيك ستائر الصبر.

وعبر عصام الحضري، حارس المنتخب المصري ووليد سليمان لاعب الأهلي، وسيد معوض مدرب الأحمر السابق، عن حزنهم لوفاة الدكتور خالد توحيد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق، عبر صفحته "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله الأستاذ الكبير المحترم خالد توحيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وجاء وائل رياض لاعب الأهلي السابق ضمن قائمة اللاعبين الذين قاموا بنعي الدكتور خالد توحيد، قائلاً: "البقاء لله وحده في الصديق المحترم خالد توحيد ، ربنا يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وحرص حسن المستكاوي، الكاتب الصحفي، على نعي صديقه توحيد، مشددًا على دماثة خلقه، وحزنه العميق لفقدان أحد زملائه، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه.