رياضة | هازارد يصدم تشيلسي بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يصدم تشيلسي بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقرير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق اشيلسي الإنجليزي، قد قرر حسم مصيره بصورة نهائية مع البلوز.وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يرفض إيدين هازارد العرض الجديد من إدارة تشيلسي لتجديد عقده.
وأكدت التقارير أنه بغض النظر عن المدرب القادم في حال إقالة ماوريسيو ساري، وذلك على سبيل الضغط من أجل الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم.
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