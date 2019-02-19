رياضة | هندرسون: غياب فان دايك مؤثر للغاية.. وكيتا يحتاج للوقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: غياب فان دايك مؤثر للغاية.. وكيتا يحتاج للوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوردان هيندرسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن غياب نجم دفاع الريدز، الهولندي فيرجيل فان دايك، مؤكدًا أن غيابه خسارة كبيرة.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه لعب جميع المباريات هذا الموسم، و يمكنك أن ترى إمكانياته. في الوقت نفسه لدينا ما يكفي من الجودة كفريق للتأقلم على الوضع. الدفاع سيكون مسؤولية الفريق ككل".

وأضاف: "من يشارك بدلا من فان ديك، أنا متأكد أنه سيجيد القيام بهذا الدور و يعلم جيداً ما نتوقعه منه. بالطبع غيابه سيكون خسارة كبيرة".

وواصل عن تأقلم نابي كيتا: "الجميع يرى كيف هو جيد. يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف. أعتقد أنه كان جيداً في العديد من المباريات التي خاضها. يمكن رؤيته يعتاد على الطريقة التي نلعب بها، و قد ساعده المدرب على التحسن".

واستطرد: "يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ في الشعور بأنك في بيتك، وفي المباراتين الأخيرتين يمكنك مشاهدة مدى الجودة التي يضيفها للفريق و مدى روعته".