رياضة | جنابري: ليفربول مفضلون علينا للفوز ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنابري: ليفربول مفضلون علينا للفوز ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جنابري في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن الجمهور مخطئ [بتفضيل ليفربول]. ليفربول يلعبون موسم قوي للغاية، و لا يمكنك إنكار ذلك".
وأضاف قائلاً: "لا بأس بذلك. لكن هذا لا يعني أننا نذهب إلى المباراة و نقول 'لا يوجد شيء يمكننا الحصول عليه' بل على العكس: 'لدينا قوتنا، نحن بايرن، كل شيء ممكن".
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