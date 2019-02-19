رياضة | مانشستر يونايتد يضع نجم دورتموند في مقدمة أهدافه الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضع نجم دورتموند في مقدمة أهدافه الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يضع جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند، في مقدمة أهدافه الصيفية.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن سانشو جذب أنظار ناديي مانشستر يونايتد وليفربول بعد مستواه الجيد خلال الفارة الماضية مع ناديه الألماني.
وكشفت الصحيفة البريطانية إن نادي دورتموند حتى الآن لا يريد سماع أي عروض بشأن رحيل سانشو، ولكن إذا نجح مانشستر يونايتد في تقديم عرض يتجاوز الـ 100 مليون جنيه إسترليني.
والجدير بالذكر فأن سانشو رحل عن مانشستر سيتي في عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات.
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