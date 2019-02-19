رياضة | معسكر المنتخب الأولمبي يبدأ 4 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر المنتخب الأولمبي يبدأ 4 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم 4 مارس المقبل لبداية معسكره المغلق استعداد للقاء منتخب مالاوي الأولمبي يوم 8 مارس بالقاهرة، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري، وقد تحدد الساعة الثامنة مساء موعدا للقاء باستاد السلام الدولي.

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر في مطلع مارس.