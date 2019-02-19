رياضة | تأهب في مدريد بسبب موقعة أتلتيكو ويوفنتوس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهب في مدريد بسبب موقعة أتلتيكو ويوفنتوس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الشرطة الإسبانية في رفع حالة التأهب قبل ساعات من موقعة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي يوم غد الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن الشرطة رفعت حالة التأهب نظراً لسفر أكثر من 3500 مشجع من جماهير يوفنتوس لحضور القمة في ملعب واندا متروبوليتانو.

واضافت الصحيفة، أن جماهير يوفنتوس سيصلون مساء اليوم الثلاثاء لذلك قررت الشرطة الدفع بـ1200 جندي لتأمين شوارع مدريد ومحيط ملعب اللقاء.

واكدت الصحيفة، على أن هناك ضوابط أمنية صارمة في محيط ملعب اللقاء ويجب على الجماهير الإلتزام بالتعليمات.