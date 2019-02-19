اونلاين | لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

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لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

في بث مباشر اليوم الثلاثاء 19-2-2019 ، نقدم لكم مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر ، إذ يستضيف نادي ليفربول الانجليزي مساء اليوم الثلاثاء فريق بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونخ إن مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودفاعه الصلد يجعلانه المرشح الأوفر حظًّا لعبور مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويتساوى ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي ومني مرماه بأقل عدد من الأهداف، وخسر مرة واحدة فقط في 26 مباراة.

لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يخسر ليفربول أيضًا على أرضه في الدوري الممتاز، وكذلك في دوري الأبطال هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأبلغ كيميش الصحفيين قبل مواجهة الذهاب في أنفيلد: ليفربول المرشح الأوفر حظًّا. خسر مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 15 هدفًا فقط“.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتابع: عندما تتابع طريقته في اللعب ستجد أنه يملك دفاعًا رائعًا وهجومًا مذهلًا.إنه فريق سريع جدًّا، كما يبرز في مواقف لاعب ضد لاعب والالتحامات لن تكون مواجهة سهلة أمامهم.

لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يبلغ بايرن النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند، الذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، ويعتقد كيميش أن فريقه لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأضاف: عندما تنظر إلينا لم نعد مثل السابق نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جهته أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني قائمة مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بملعب “أنفيلد” في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي كينجسلي كومان الذي كانت الشكوك تحول مشاركته في مباراة ليفربول بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتعرض كينجسلى كومان، لاعب بايرن ميونخ، لإصابة قوية في الكاحل الأيسر خلال مشاركته في مباراة أوجسبورج التى أقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الألماني “البوندزليجا” والتي انتهت بفوز الفريق البافارى بنتيجة 3 – 2، بعد التحام مع كيفين دانسو لاعب أوجسبورج.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن ليفربول حجز مقعده في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: ليفربول – إنجلترا ضد بايرن ميونيخ – ألمانيا دور الـ 16

الملعب: آنفيلد

الحكم: جيانلوكا روكي

مساعد حكم: فيليبو ميلى

مساعد حكم: ماتيو باسيري

حكم رابع: باولو فاليري

المعلق : حفيظ دراجي + علي محمد علي

التوقيت: تنطلق المباراة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

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لايف كورة ستار HD يلا شوت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين