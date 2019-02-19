اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في دوري أبطال اوروبا| مشاهدة مباراة اليوم

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في دوري أبطال اوروبا| مشاهدة مباراة اليوم

بث مباشر لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وضيفه بايرن ميونخ، التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد".. ويدخل الريدز المباراة متسلحًا بعاملى الأرض والجماهير، على أمل الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مباراة الإياب، التى تقام على ملعب «أليانز أرينا» قلعة البافارى، فى يوم الأربعاء الموافق 13 من مارس المقبل.

فيما يأمل الملك المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، الذى يتطلع لهز شباك بايرن، أملا فى مواصلة المشوار بالبطولة الأكبر فى القارة العجوز، والوصول للهدف الـ 15 له مع «الريدز» بالبطولة، والـ 21 له الشخصى.

ومن المقرر أن يقود اللقاء تحكيميا الحكم الإيطالى جيانلوكا روتشى.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في دوري أبطال اوروبا| مشاهدة مباراة اليوم

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فابينهو، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، جيجي فاينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في دوري أبطال اوروبا| مشاهدة مباراة اليوم