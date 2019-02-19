اونلاين | بدأت الآن ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

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بدأت الآن ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألماني بملعب "أنفيلد".

ليفربول Vs بايرن ميونخ . البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : آنفيلد (أرضية ليفربول)

بدأت الآن ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10:00

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بدأت الآن ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

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يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي مع نظيره الألماني بايرن ميونخ في إطار مبارياتالذهاب بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز

بدأت الآن ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع