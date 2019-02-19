اونلاين | HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف

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HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف
تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10:00 مساءً.
HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف
ومن المنتظر، أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.
HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف
المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب "باى أرينا" بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3 - 2.
HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف
ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، التي تقام على ملعب "آنفيلد"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2، HD1RT".
HD لايف اليوم بث مباشر| مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة أونلاين لايف
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