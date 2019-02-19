مايك تايسون يدفع 10 آلاف دولار لمنازلة غوريلا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طلب الملاكم الأمريكي الشهير، مايك تايسون، منازلة غوريلا داخل قفص حديقة حيوان أمريكية.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فإن الطلب يعتبر دليل جديد على “جنونه” الملاكم الذي اشتهر في الثمانينات والتسعينات بقوته الخارقة في الحلبة وتصرفاته الطائشة خارجها.

موقع “سبورتس بايبل”، ذكر أن تايسون عرض دفع مبلغ 10 آلاف دولار على مسئولي حديقة حيوانات بمدينة نيويورك؛ مقابل السماح له بدخول قفص الغوريلا، ومنازلة الحيوان العملاق.. مشيرا إلى أن تايسون رأى أحد حيوانات الغوريلا الضخمة، وهو يتنمر على رفاقه في القفص، مما أثار غضب الملاكم الأمريكي.

ونقل عن بطل العالم السابق قوله: عرضت 10 آلاف دولار على العامل في حديقة الحيوانات مقابل أن يفتح لي قفص الغوريلا ويدخلني معه، أردت أن أحطم هذا الحيوان المتنمر، العامل رفض عرضي.

تايسون عرف بقبضته الفولاذية التي اعتبرها الخبراء الأقوى في تاريخ الملاكمة، لكنه اشتهر أيضا بتصرفاته المتهورة خارج الحلبة، ومنها مهاجمة الصحفيين والشجار في الأماكن العامة.