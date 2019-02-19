شكرا لقرائتكم خبر عن المان يوناتيد يهدد أحلام صلاح قبل موقعة الأحد والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365- يبدو أن فريق مانشستر يوناتيد يحاول هز ثقة الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين في الدوري، يوم الأحد المقبل.
حيث شدد الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، على أن فريقه يتطلع لعرقلة مسيرة الريدز نحو زحفه نحو اللقب الغائب منذ 29 عامًا.
وأشار ماتا خلال تصريحات صحفية إلى أن مواجهة الريدز تعتبر من المباريات الكبرى التي يترقبها الفريق بشدة، قائلًا: "بالطبع نرغب في الفوز، نلعب على أرضنا ونأمل أن يكون يوما جيدًا جدا في أولد ترافورد".
وأكد أن هدف الفريق الرئيسي إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يؤديها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مستحيلًا قبل شهر أو شهرين.
ويتصدر ليفربول صدارة البريمرليج، متساويًا مع المان سيتي برصيد 65 نقطة لكل منهما لكن سيتي حامل اللقب لعب مباراة أكثر، بينما يحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع برصيد 51 نقطة متفوقا بنقطة على أرسنال وتشيلسي.
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