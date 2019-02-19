شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيط: جميع مباريات الدوري مهمة والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على أهمية مباراته أمام الداخلية، المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء، بالجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيط في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أنه يأمل في استمرار انتصارات الفريق، وحصد الثلاث نقاط، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجهاز الفني واللاعبون، وذلك لاستكمال مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يخطو نحوها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي، وهى خطوة إيجابية في ظل توالي مباريات الفريق؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مروان محسن، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي، وصالح جمعة، ورامي ربيعه، ويتم تجهيز وليد أزارو.

وفيما يتعلق بسفر الفريق إلي الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل، قال عبدالحفيظ إن هناك تنسيقًا مستمرًا، ولكن بشكل عام التركيز بشكل أكبر علي مباراة الداخلية ثم باقي المواجهات التي يخوضها الفريق قبل السفر إلى الكونغو.