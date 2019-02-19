انت الان تتابع صلاح يروي كيف تحول من فتى قروي إلى الأفضل؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
«حين كنت في مصر، كان لدي حلمًا باللعب لنادي كبير، وعندما كنت في الـ 16 من العمر لعبت للفريق الأول، وكنت صغيرًا وكان حلمًا بالنسبة لي ولعائلتي، من حيث أتيت من القرية، وكانت هذه اللحظة التي قلت فيها لنفسي: (هي فرصة لا تعلم إذا كانت ستعود أم لا)، لذا كان علي القتال من أجلها وهذا ما فعلته.. بناء ثقتك الشخصية يأتي في التدريب أولًا، من الشئ الذي فعلته مائة مرة، لذا تذهب إلى المباراة ولديك ثقة لأنني فعلت هذا الشئ مرات عديدة من قبل».. بتلك الكلمات تحدث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، خلال فيديو قصير لإحدى الحملات الإعلانية
محمد صلاح واصل حديثه بالفيديو الخاص به الذي جاء تحت عنوان: «من فتى قروي إلى أحد أفضل لاعبي العالم»، قائلآ: «أجلس مع نفسي ثلاثة مرات أسبوعيًا، فقط لأذكر نفسي بكل شئ. من المهم لي أن أشارك هذا مع كل الأطفال، عليهم أن يعرفوا أن الأمر لن يكون سهلًا، ولكن إذا حاربوا من أجل ما يريدون سيصلون
محمد صلاح واصل حديثه بالفيديو الخاص به الذي جاء تحت عنوان: «من فتى قروي إلى أحد أفضل لاعبي العالم»، قائلآ: «أجلس مع نفسي ثلاثة مرات أسبوعيًا، فقط لأذكر نفسي بكل شئ. من المهم لي أن أشارك هذا مع كل الأطفال، عليهم أن يعرفوا أن الأمر لن يكون سهلًا، ولكن إذا حاربوا من أجل ما يريدون سيصلون إليه بكل الأحوال».
وشارك محمد صلاح في الحلمة الإعلانية رفقة زميليه في ليفربول، ترينت الكسندر ارنولد وديان لوفرين، وهى حملة تابعة لشركة أكسا الفرنسية، التي تعد أكبر شركة تأمين فرنسية في العالم حيث يتجاوز دخلها السنوي 120 مليار دولار وتدير أصول بحوالي تريليون دولار، وبدأت كشركة تعاونية صغيرة قبل أن تنمو بعد قيامها بعدة اندماجات مع شركات تأمين أخرى، وشكلت بشكلها الحالي بعد اندماجها سنة 1996 مع اتحاد تأمينات باريس.
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