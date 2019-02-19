عمرو أديب وبهجت قمر يساندان «تركي» ضد مذيع الجزيرة

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١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
أنضم الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية بقناة mbc masr برفقة الشاعر أيمن بهجت قمرن والملحن عمرو مصطفى، بالاضافة إلى المحامي خالد أبو بكر إلى معركة الردود الساخنة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، وجمال الريان مذيع اقناة الجزيرة القطرية. عمرو أديب رد على تغريدة تركي آل الشيخ الذي يرد فيها على جمال ريان والتي تضمنت الأتي:-
ودخل الملحن عمرو مصطفى فقد أكتفى بالرد بوضع شكل تعبيري خمس قلوب حمراء، ودخل خالد أبو بكر للرد قائلًا: "تسلم ايدك يا أبوناصر .. وتسلم المملكه ورجالها". وجاء رد الشاعر أيمن بهجت قمر كالتالي:"انا عايز اعرف اللي بيشتموا دول احساس اهاليهم بيهم ايه وهما سفله وبجحين وبيشتموا الناس عمال على بطال.. هل ده مرض
ودخل الملحن عمرو مصطفى فقد أكتفى بالرد بوضع شكل تعبيري خمس قلوب حمراء، ودخل خالد أبو بكر للرد قائلًا: "تسلم ايدك يا أبوناصر .. وتسلم المملكه ورجالها".
وجاء رد الشاعر أيمن بهجت قمر كالتالي:"انا عايز اعرف اللي بيشتموا دول احساس اهاليهم بيهم ايه وهما سفله وبجحين وبيشتموا الناس عمال على بطال.. هل ده مرض والا فشل والا جهل ؟ ما تختلف مع الناس باحترام.. والله حاجه تكسف والواحد بيحمد ربنا انه ما طلعش كده ولسه قادرين نتحمل امثالكوا .. اشتم ما ده تمامك".
ودخل خالد أبو بكر للرد قائلًا: "تسلم ايدك يا أبوناصر .. وتسلم المملكه ورجالها".
وأفحم تركي آل الشيخ جمال ريان مذيع الجزيرة ولقنه درسًا قاسيًا بعدما حاول الأخير أن يحدث وقيعه بينه وبين الشعب المصري وطالبه تركي بعدم التدخل في علاقته مع الشعب المصري.
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