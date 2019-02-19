انت الان تتابع عمرو أديب وبهجت قمر يساندان «تركي» ضد مذيع الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

أنضم الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية بقناة mbc masr برفقة الشاعر أيمن بهجت قمرن والملحن عمرو مصطفى، بالاضافة إلى المحامي خالد أبو بكر إلى معركة الردود الساخنة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، وجمال الريان مذيع اقناة الجزيرة القطرية. عمرو أديب رد على تغريدة تركي آل الشيخ الذي يرد فيها على جمال ريان والتي تضمنت الأتي:-

ودخل الملحن عمرو مصطفى فقد أكتفى بالرد بوضع شكل تعبيري خمس قلوب حمراء، ودخل خالد أبو بكر للرد قائلًا: "تسلم ايدك يا أبوناصر .. وتسلم المملكه ورجالها". وجاء رد الشاعر أيمن بهجت قمر كالتالي:"انا عايز اعرف اللي بيشتموا دول احساس اهاليهم بيهم ايه وهما سفله وبجحين وبيشتموا الناس عمال على بطال.. هل ده مرض