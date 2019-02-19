الامارات | ريجيكامب: الوحدة أصبح من الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: الوحدة أصبح من الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب أن خوضه تجربة سابقة مع الوحدة، قبل تولي تدريب "الإمبراطور" لا يعني أنه أصبحت له الأفضلية في مباراة الفريقين بعد غد الخميس، لافتاً إلى أن تدريب "العنابي" بات من الماضي.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي إنه يحمل ذكريات سعيدة مع الوحدة، بالفوز بـ 3 ألقاب، مؤكداً أنه عامل إيجابي أن يكون لديه معلومات عن "صاحب السعادة"، بينما أكد أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين.