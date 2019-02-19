شكرا لقرائتكم ليفربول يهدد البافاري بالهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيقوسيا (قبرص) - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:39

يتسلّح ليفربول الإنكليزي بقوته الهجومية الضاربة عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، فيما يعوّل برشلونة الإسباني على خبرته في ضيافة ليون الفرنسي اليوم (الثلثاء) في ذهاب الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ومواجهة ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة هي إحدى ثلاث مواجهات نارية، أسفرت عنها القرعة بعد مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي (صفر-2 ذهاباً الأسبوع الماضي)، وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين يلتقيان ذهاباً الأربعاء في مدريد. ويقدم ليفربول أداء مميزاً هذا الموسم، إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي، علماً بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

ومواجهة ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة هي إحدى ثلاث مواجهات نارية، أسفرت عنها القرعة بعد مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي (صفر-2 ذهاباً الأسبوع الماضي)، وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين يلتقيان ذهاباً الأربعاء في مدريد. ويقدم ليفربول أداء مميزاً هذا الموسم، إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي، علماً بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يهدد البافاري بالهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.