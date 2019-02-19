شكرا لقرائتكم قبل لقاء ليفربول وبايرن ميونخ.. هل قرأت كتاب "محمد صلاح.. حكاية بطل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى، اليوم، فى تمام الساعة العاشرة مساء، بملعب "أنفيلد" بفريق بايرن ميونخ الألمانى، وذلك فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وبالطبع ستكون العيون مسلطة هذه الليلة على نجم الكرة المصرية محمد صلاح بصفته الورقة الرابحة للفريق الإنجليزى فى تحقيق الفوز .

و"مو صلاح" الحاصل على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا للمرة الثانية على التوالى، كانت فى السنتين الأخيرتين موضوعا أساسيا فى عالم الثقافة بصفته أيقونة وبصفته مادة صالحة لتقديمها فى الكتب، ومن الكتب التى صدرت مؤخرا وتحدثت عن النجم الكبير كتاب "محمد صلاح.. حكاية بطل" صادر عن دار العربى للنشر للكاتب الصحفى عماد أنور و يروى سيرة ذاتية للاعب من خلال بطولاته وإنجازاته.



كتاب حكاية بطل

يقول الكتاب وقع محمد صلاح فى غرام طريقة النجم المعتزل محمد بركات، لاعب الإسماعيلي فى ذلك الوقت قبل أن ينتقل إلى الأهلى عام 2004، وبلغة الكرة ، يشجع صلاح اللعبة الحلوة، لذلك ليس غريبا أن يكون أحد المولعين بفريق الدراويش، لقب الإسماعيلى، حيث يتميز بجمال الأداء الجماعي ومهارات فردية تكمن في أقدام لاعبيه ولم يكن صلاح من عشاق الأهلى أو الزمالك.

والدة صلاح كانت تخشى أن يتأثر مستقبل الابن بسبب عشقه للكرة واهتمامه باللعب على حساب التعليم، وتمنت مثل أي أم أن يلتفت الولد لدراست كي يصبح - كالعادة – دكتورا أو مهندسا.

وعلى العكس تماما، كان والد صلاح هو الداعم الأول له ويشجعه على لعب الكرة ولقى صلاح الدعم نفسه من خاله واعترف بدوره الكبير في حياته.

استمر لعب الشارع نحو عامين، بعدها انتقل صلاح للعب فى مركز شاب قريته "نجريج" ومنه إلى مركز شباب "بسيون" وهما تابعان لمحافظة الغربية التى ينتمي لها صلاح، لكن مركز شباب "بسيون" بعيد عن قرية "نجريج" ويحتاج صلاح لركوب وسيلة مواصلات لمدة ساعة تقريبا بصحبة والده وأحيانا خاله، خشية على الصغير من أن يستقل وسائل المواصلات بمفرده.