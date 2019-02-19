شكرا لقرائتكم جلسة بين لاسارتى والطبيب قبل مواجهة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
إستفسر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق على هامش المران المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز
وحرص لاسارتي خلال جلسته مع طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة لاعبي الفريق المصابين ومدى جاهزيتهم والبرامج التأهيلية الخاصة بهم.
على صعيد متصل ، عقد لاسارتي محاضرة مع لاعبيه على أرضية ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية، وواجبات كل لاعب في المباراة.
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