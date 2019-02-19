شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر استبعاد محمود علاء من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال تدريب الفريق الأخير الذى أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر له غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى كرستيان جروس استبعاد محمود علاء من قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة الطلائع بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأبيض لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق بالسويس اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الطلائع.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.