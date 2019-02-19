شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستبعد محمود علاء ويضم 20 لاعبًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" عن قائمة الفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا اليوم بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس والتي شهدت مفاجأة باستبعاد محمود علاء مدافع الفريق الأساسى بجانب استبعاد كل من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي مع عودة إبراهيم حسن بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي وعودة محمد عبد السلام مدافع الفريق الصاعد. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد. خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

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