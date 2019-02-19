شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجونة يتقدم على بيراميدز 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى بيراميدز لتصبح النتيجة 2 / 0 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى.

وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر فى وجه على جبر مدافع بيراميدز، وأحمد على مدافع بيراميدز.

كان إسلام عبد النعيم لاعب الجونة قد نجح فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى بيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة

وضم التشكيل الأساسى للجونة كلاً من:

محمود الغرباوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، جوناثان أنجويم

خط الوسط: سيرج أكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأحمد حمدي،

خط الهجوم: محمد ناجى «جدو»، وأحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر رضوان، أحمد سعيد "أوكا"، عمرو سعداوى، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفى، وأحمد حسن مكى.

أما تشكيل بيراميدز فقد جاء على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: رجب بكار - على جبر - عمرو ميدانى - عمر جابر

خط الوسط: محمد فتحى - عبد الله السعيد - كويستيان بينافينتى

خط الهجوم: كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

البدلاء: مهدى سليمان - أحمد أيمن منصور - مهند لاشين - محمد مجدى "قفشة" - محمد فاروق - عبد الله بكرى - إيريك تراورى