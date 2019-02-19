شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة 20 دقيقة بين عبد الحفيظ وسليمان على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع وليد سليمان لاعب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واستغرقت الجلسة 20 دقيقة حرص خلالها مدير الكرة على الاطمئنان على إصابة سليمان وتنفيذه للبرنامج التأهيلي للتعافي منها حيث يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غدٍ الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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