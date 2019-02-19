شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الجونة وبيراميدز 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الجونة وبيراميدز بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة فى مستهل مباريات الجولة الـ23 للدورى.

وضغط لاعبو الجونة خلال أحداث الشوط بضراوة بغية إحراز هدف السبق ودانت لهم السيطرة فى منطقة المناورات، فى المقابل لم يظهر لاعبو بيراميدز بالشكل المناسب وفشلوا فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة.

وضم التشكيل الأساسى للجونة كلاً من: محمود الغرباوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، جوناثان أنجويم

خط الوسط: سيرج أكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأحمد حمدي،

خط الهجوم: محمد ناجى «جدو»، وأحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر رضوان، أحمد سعيد "أوكا"، عمرو سعداوى، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفى، وأحمد حسن مكى.

أما تشكيل بيراميدز فقد جاء على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: رجب بكار - على جبر - عمرو ميدانى - عمر جابر

خط الوسط: محمد فتحى - عبد الله السعيد - كويستيان بينافينتى

خط الهجوم: كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

البدلاء: مهدى سليمان - أحمد أيمن منصور - مهند لاشين - محمد مجدى "قفشة" - محمد فاروق - عبد الله بكرى - إيريك تراورى