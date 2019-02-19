شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة "المصابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن أحوال المصابين فى الفريق على هامش المران المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية مساء غدٍ الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص لاسارتى خلال جلسته مع طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة لاعبى الفريق المصابين ومدى جاهزيتهم والبرامج التأهيلية الخاصة بهم.

على صعيد متصل، عقد لاسارتى محاضرة مع لاعبيه على أرضية ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران لشرح نقاط القوة والضعف فى فريق الداخلية ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية، وواجبات كل لاعب فى المباراة.