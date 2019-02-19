سي إن إن تكشف.. كواليس فشل انتقال تريزيجيه لجالاتا سراي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية تركية عن كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي مع قاسم باشا من أجل ضم المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال شهر يناير الماضي.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته شبكة سي إن إن بنسختها التركية، فإن المفاوضات بين جالاتا سراي وقاسم باشا استمرت حتى قبل نهاية فترة الانتقالات بعشر دقائق.

وأوضحت الشبكة، أن باب جالاتا سراي كان مفتوحًا أمام تريزيجيه حتى الساعة 23:50 بتوقيت تركيا، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام.

وأكدت أن عرض جالاتا سراي كان يتضمن منح قاسم باشا مبلغا ماليًا قدره أربعة ملايين يورو، بالإضافة للاستغناء عن لاعبين من صفوفه.

إلا أن قاسم باشا قابل العرض بالرفض، حيث طلب الحصول على ثمانية ملايين يورو، في ظل احتياجه لسيولة مالية أكثر من تدعيم صفوفه.

وشددت الشبكة أن المفاوضات بين الطرفين ستعود من جديد خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم الصفقة نهائيًا لصالح جالاتا سراي قبل الصيف المقبل.