ماركا تكشف الأفضل في كل قارة.. الأهلي الثاني إفريقيًا والزمالك رابعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن الترتيب النهائي لأفضل فريق في كل قارة (أوروبا- آسيا- أفريقيا- أمريكا الجنوبية)، وحل الأهلي في المركز الثاني كأفضل فريق في أفريقيا بينما تصدر الرجاء المغربي الصدارة.

وأجرت الصحيفة تصويتًا في وقت سابق عن أفضل نادي في كل قارة، وتنافس كل من ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفنتوس ومانشستر يونايتد على الافضل في أوروبا بينما تواجد في المنافسة الأفريقية كل من (الرجاء- انيمبا- الأهلي- الزمالك- مازيمبي- الوداد) وغيرهم.

وجاء الترتيب كالاتي:

أوروبا

تصدر ريال مدريد الأندية الأوروبية كأفضل فريق في القارة بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، تلاه برشلونة ثم ليفربول، يوفنتوس.

وتفوق ايه سي ميلان الإيطالي على مانشستر يونايتد الذي حل سادسًا، تلاه بايرن ميونيخ في المرتبة السابعة ثم آياكس أمستردام.

على الجانب الآخر غاب كل من تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي عن المشهد.

أفريقيا

حل الرجاء المغربي في صدارة الأندية الأفريقية، كأفضل نادي، بينما جاء الأهلي المصري ثانيًا ثم أنيمبا يليه الزمالك في المرتبة الرابعة.

آسيا

تصدر المشهد في آسيا النادي الصيني جوانجو إفرجراند تاوباو، يليه كاشيما الياباني.

وتواجد ناديي اتحاد جدة والنصر السعوديين بالقائمة في المركز الرابع والسادس -على الترتيب-.

أمريكا الجنوبية

تفوق بوكا جونيور الارجنتيني على منافسه التقليدي ريفر بليت كأفضل فريق في القارة، بينما حل فريق بالميراس في المرتبة التاسعة.