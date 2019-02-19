اجتماع مهم لإدارة الأهلي يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، عن أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سيعقد اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة تعديلات الدوري ومواعيد كأس مصر.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن الإدارة سَتَعقد اجتماعًا يوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة وذلك بغرض مناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديد لمباريات الكأس من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر التعديلات الأخيرة في مباريات الدوري والكأس وتم إرسال إخطار للأندية.

وكان مصدر في النادي الأهلي قد قال لـ"الخليج 365" من خلال تصريحات يوم الاثنين، إن النادي تسلم التعديلات بشكل رسمي وأن كل الأمور مطروحة أمام مجلس الإدارة.