ستاد السلام يستضيف ودية المنتخب الأوليمبي ومالاوي

كتب - كريم عبد المحسن:

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم 4 مارس المقبل لبداية معسكره المغلق استعداد للقاء منتخب مالاوي الأولمبي يوم 8 مارس بالقاهرة، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقية تحت

23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري، وقد تحدد الساعة الثامنة مساء موعدا للقاء باستاد السلام الدولي.

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني

قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر في مطلع مارس.

وكان اتحاد مالاوي لكرة القدم قد حدد يوم 3 مارس موعدا لوصول فريقه قادما من معسكره ببلجيكا حيث يستعد للقاء زامبيا في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الافريقيه وهي المؤهله بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.