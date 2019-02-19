- 1/2
- 2/2
حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم 4 مارس المقبل لبداية معسكره المغلق استعداد للقاء منتخب مالاوي الأولمبي يوم 8 مارس بالقاهرة، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقية تحت23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري، وقد تحدد الساعة الثامنة مساء موعدا للقاء باستاد السلام الدولي.
ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني
وكان اتحاد مالاوي لكرة القدم قد حدد يوم 3 مارس موعدا لوصول فريقه قادما من معسكره ببلجيكا حيث يستعد للقاء زامبيا في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الافريقيه وهي المؤهله بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ستاد السلام يستضيف ودية المنتخب الأوليمبي ومالاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.