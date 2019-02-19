إنتهي الشوط الأول بين بيراميدز والجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع حاليًا الفريقين علي ملعب "الجونة" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمرالدوري المصري.
ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على مرمى الفريقين، حيث مازال الفريقين يستكشفان بعضهما وتحفظ دفاعي.
وحصل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على كارت أصفر بسبب الخشونة تجاه أحد لاعبي الجونة، وضربة رأسية من عمر خربين مرت بجوار مرمى محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة..
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.