التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والجونة

كتبت: سارة جاب الله

إنتهي الشوط الأول بين بيراميدز والجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع حاليًا الفريقين علي ملعب "الجونة" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر

ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على مرمى الفريقين، حيث مازال الفريقين يستكشفان بعضهما وتحفظ دفاعي.

وحصل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على كارت أصفر بسبب الخشونة تجاه أحد لاعبي الجونة، وضربة رأسية من عمر خربين مرت بجوار مرمى محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة..