أسطورة الكرة الإنجليزية: الثقة هى مفتاح ليفربول أمام بايرن ميونيخ

جاري لينكر

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد ‏أسطورة الكرة الإنجليزية جاري لينكر مهاجم برشلونة السابق، أهمية ثقة لاعبي ليفربول في أنفسهم من أجل الفوز على بايرن ميونيخ، قبل المباراة التي ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونيخ،

مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.

وقال لينكر "أنا مؤمن بشدة أن الثقة عامل مهم في أي

رياضة ، وأفضل طريقة لكي يكتسب بها اللاعب الثقة هي الفوز بالمباريات الكبيرة وهو ما يجب أن يقوم به لاعبو ليفربول".

وأضاف " إذا لعب ليفربول بثقة ضد بايرن ميونيخ وهاجموا فستبدأ الثقة تعود لهم بعد تعثرين في الدوري الإنجليزي".