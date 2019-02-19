- 1/2
- 2/2
أكد أسطورة الكرة الإنجليزية جاري لينكر مهاجم برشلونة السابق، أهمية ثقة لاعبي ليفربول في أنفسهم من أجل الفوز على بايرن ميونيخ، قبل المباراة التي ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونيخ،مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.
وقال لينكر "أنا مؤمن بشدة أن الثقة عامل مهم في أي
وأضاف " إذا لعب ليفربول بثقة ضد بايرن ميونيخ وهاجموا فستبدأ الثقة تعود لهم بعد تعثرين في الدوري الإنجليزي".
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة الكرة الإنجليزية: الثقة هى مفتاح ليفربول أمام بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.