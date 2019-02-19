عقدة آنفيلد تهدد بايرن ميونيخ في مواجهة ليفربول الليلة

كتبت: سارة جاب الله

يسعى فريق ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد أمام بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" الذي شهد 19 لقاء بدون هزيمة من الفرق الألمانية، وقد يمتد هذا الرقم القياسي إلى 20 مباراة في حال تفادي الخسارة أمام بايرن ميونخ وفاز الريدز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث، مع مرور 13 مباراة بشباك نظيفة.

لعب ليفربول ضد الفرق الألمانية 42 مباراة، فاز في 21 وتعادل

في 14 وخسر 7، لم يتعرض الريدز للخسارة في آخر 19 مباراة أوروبية، حيث فاز في 14 وتعادل في 5، فقط بورتو البرتغالي منعهم من تسجيل الأهداف.

ستكون هذه المواجهة هي الخامسة بين بايرن وليفربول والأولى منذ عام 2001، عندما فاز فريق جيرار أولييه على البافاري 3-2 وتوج بكأس السوبر الأوروبي في موناكو.

في المواسم الثلاثة الأخيرة، كلما واجه

ليفربول ناد ألماني وصل للمباراة النهائية (دوري الأبطال 2004- 2005 والدوري الأوروبي 2015- 2016 ودوري الأبطال 2017- 2018).

لم يخسر ليفربول في آخر 6 مباريات خاضها في دور الستة عشر لدوري الأبطال، محققاً الفوز 5 والتعادل في واحدة، ولم تهتز شباكه.

في آخر 21 مباراة أوروبية، أحرز ليفربول هدفين على الأقل 14 مرة.

روبيرتو فيرمينو هو اللاعب الوحيد الذي ظهر في كل المباريات الأوروبية تحت قيادة يورغن كلوب (34 مباراة).

سجل نابي كيتا في آخر ظهور له ضد بايرن ميونخ، خلال فوز فريقه السابق لايبزيج بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني، شهر مارس 2018.