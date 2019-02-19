- 1/2
- 2/2
يسعى فريق ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد أمام بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" الذي شهد 19 لقاء بدون هزيمة من الفرق الألمانية، وقد يمتد هذا الرقم القياسي إلى 20 مباراة في حال تفادي الخسارة أمام بايرن ميونخ وفاز الريدز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث، مع مرور 13 مباراة بشباك نظيفة.
لعب ليفربول ضد الفرق الألمانية 42 مباراة، فاز في 21 وتعادلفي 14 وخسر 7، لم يتعرض الريدز للخسارة في آخر 19 مباراة أوروبية، حيث فاز في 14 وتعادل في 5، فقط بورتو البرتغالي منعهم من تسجيل الأهداف.
ستكون هذه المواجهة هي الخامسة بين بايرن وليفربول والأولى منذ عام 2001، عندما فاز فريق جيرار أولييه على البافاري 3-2 وتوج بكأس السوبر الأوروبي في موناكو.
في المواسم الثلاثة الأخيرة، كلما واجه
لم يخسر ليفربول في آخر 6 مباريات خاضها في دور الستة عشر لدوري الأبطال، محققاً الفوز 5 والتعادل في واحدة، ولم تهتز شباكه.
في آخر 21 مباراة أوروبية، أحرز ليفربول هدفين على الأقل 14 مرة.
روبيرتو فيرمينو هو اللاعب الوحيد الذي ظهر في كل المباريات الأوروبية تحت قيادة يورغن كلوب (34 مباراة).
سجل نابي كيتا في آخر ظهور له ضد بايرن ميونخ، خلال فوز فريقه السابق لايبزيج بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني، شهر مارس 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر عقدة آنفيلد تهدد بايرن ميونيخ في مواجهة ليفربول الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.