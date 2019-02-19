- 1/2
- 2/2
تواجد روبيرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن المجموعة التي توجهت لملعب أنفيلد ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الليلة.
ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهابدور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.
وكان فيرمينو قد تغيب عن تدريبات الفريق أمس التحضيرية لمباراة بايرن ميونيخ، مما أثار الشكوك حول مشاركته، واحتمالية
وكان سبب غياب المهاجم البرازيلي أمس عن تدريبات الفريق بسبب مرضه بفيروس، لكنه قد تعافى اليوم وأصبح جاهزًا للمباراة اليوم، كما أن اللاعب قد نشر صورة له منذ قليل عبر "إنستجرام" يؤكد فيها جاهزيته لمباراة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ.. تعرف على موقف فيرمينو من موقعة أنفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.