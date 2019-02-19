رياضة | يوفنتوس يوضح حقيقة طلب "رونالدو" التعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوضح حقيقة طلب "رونالدو" التعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي طلب من إدارة اليوفي التحرك للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانبه أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الإيطالي أن أنباء طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة اليوفي، التحرك والتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي غير صحيحة تمامًا.

وأضاف: " الحديث عن التعاقد مع محمد صلاح أمر خيالي، نحن لا نزال في شهر فبراير ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في الصيف".

واختتم تصريحاته مشيدًا بصفقة آرون رامسي المنضم لصفوف الفريق قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.