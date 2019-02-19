رياضة | إصابة حارس الأهلي.. ولاسارتي ينصح صلاح محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة حارس الأهلي.. ولاسارتي ينصح صلاح محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق الشباب بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق الأول اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعرض أحمد طارق للإصابة بعد أن قام حسين الشحات بتسديد الكرة في وجه ليخرج على إثارها من المران.

وقام خالد محمود طبيب الفريق الأحمر بالاطمئنان على اللاعب قبل أن يسمح له باستكمال المران.

كما حرص الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب المدرب الأوروجوياني من صلاح ضرورة انهاء الهجمات بشكل صحيح أمام المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.