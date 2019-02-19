رياضة | لاسارتي يجهز مفأجأة ويحدد بديل رمضان صبحي

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عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه على أرضية ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران اليوم الثلاثاء.

وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية، وواجبات كل لاعب في المباراة.

وعقد لاسارتي أيضا جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، المقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال جلسته مع طبيب الفريق الأحمر على الاطمئنان على حالة لاعبي الفريق المصابين ومدى جاهزيتهم والبرامج التأهيلية الخاصة بهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.