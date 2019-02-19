رياضة | كيلليني يندهش من قرار ريال مدريد بشأن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيلليني يندهش من قرار ريال مدريد بشأن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى جورجيو كيلليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، إندهاشه من قرار ريال مدريد بالتفريط في خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو بسهولة وتركه ينضم لصفوف اليوفي.
وقال كيلليني مدافع يوفنتوس في تصريحاته لصحيفة الماركا: "لم أتصور تخلى نادٍ بحجم ريال مدريد عن لاعب مثل كريستيانو رونالدو".
وتابع حديثه: "ومن الواضح أن الفريق الإسباني يفتقده بشدة لأنه قادر على صناعة الفارق في كل مباراة نظرا لكونه اللاعب الأفضل في العالم".
وأكمل: "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مثل ثنائي كرة السلة ليبرون جيمس وكوبي براينت، فهما لاعبان من كوكب آخر ونحن محظوظون بامتلاك أحدهما في يوفنتوس".
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