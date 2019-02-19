رياضة | مران الأهلي.. عاشور يواصل التأهيل وأحمد علاء ينتظم في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. عاشور يواصل التأهيل وأحمد علاء ينتظم في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف.

وانتظم أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بمران فريقه اليوم الثلاثاء، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وغاب علاء، عن مران الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما تم استدعائه من جانب التجنيد بالأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غدٍ الأربعاء على ملعب تروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.